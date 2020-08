Vandalismo a Cantù: danneggiata l’auto della gelateria Nonna Papera.

Il titolare della nota gelateria Nonna Papera, in via Borgognone, Luca Butti ha scoperto l’atto di vandalismo l’altro giorno. La portiera della vettura, sulla quale campeggia il nome dell’attività, è stata rigata da sconosciuti. “Il mezzo è parcheggiato nell’area di sosta dietro la gelateria – ha raccontato Luca Butti – E’ un parcheggio aperto al pubblico. Purtroppo temo proprio che qualche ragazzino si sia divertito in questo modo estremamente maleducato”.

Restituiranno la vettura

A seguito di questo gesto di vandalismo, Butti ha deciso di restituire la vettura al concessionario Tecnosport di Cantù e Como, che l’aveva data in concessione alla gelateria: “Non possiamo rischiare che alla vettura vengano compiuti altri danneggiamenti. Per questo la restituiamo”.

Ennesimo atto di vandalismo

Quello di questi giorni non è il primo atto di vandalismo del quale è vittima la nota gelateria. “Quando avevamo rifatto la facciata esterna, ci siamo trovati con tutti i mozziconi di sigarette spente contro la parete. Ora la rifaremo ancora, ma sono convinto che purtroppo non durerà molto intatta”.