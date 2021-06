Vandalismo a Grandate: incendiati i sacchi neri fuori della scuola media

Brutto episodio a Grandate. Probabilmente nella notte, i vandali hanno incendiato i sacchi neri che erano stati lasciati fuori dalla scuola media.

Sarebbero stati ritiriti all'alba, nei pressi del Monumento ai Caduti ma i vandali hanno pensato di appiccare un fuoco e bruciare tutti i sacchetti. "Un grave episodio nel giorno delle celebrazioni del 2 giugno che ci lascia senza parole - è il commento amaro del consigliere, Dario Lucca di UniAmo Grandate sulla pagina La Coccinella Parlante - . Non ricordo se le telecamere della vidosorveglianza sono presenti in quel luogo centralissimo del paese. Chiederò a chi di dovere. Se qualcuno ha visto qualcosa e qualcuno lo invito a chiamare la Polizia Locale allo 031/457814". I Volontari del Lario di Fino Mornasco sono stati incaricati per ripulire la zona.