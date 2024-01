Vandalizzati i velox di Capiago Intimiano a una settimana dall'installazione

Erano stati installati da poco più di una settimana e qualcuno lo aveva anche immaginato che sarebbero durati poco (soprattutto dopo i "colpi" di Fleximan): due dei box che avevano il compito di ospitare gli autovelox della Polizia locale a Capiago Intimiano sono stati vandalizzati con delle vernice rossa.

Nemmeno il tempo di entrare in funzione

L'installazione delle colonnine era avvenuta poco più di una settimana fa e il sindaco Emanuele Cappelletti aveva avvisato i cittadini che per un po' di giorni non sarebbero stati attivati per "far abituare" i cittadini alla loro presenza. Ma nemmeno il tempo di metterli all'opera che i primi vandali hanno deciso di dire la propria sulla decisione di trasformare Capiago Intimiano in una città a 50 chilometri orari.

Le colonnine che sono state vandalizzate sono quelle di via per Senna e di fronte al cimitero di Intimiano. Due dei punti più critici del paese in materia di alta velocità.