Vandalizzato il Monumento agli Artiglieri di Cantù

"A ricordo e onore degli artiglieri caduti per la patria. Gli artiglieri di Cantù, Vighizzolo e Brenna". Con queste parole, incise sopra la pietra, a fianco di un cannone storico, da anni la città omaggia gli artiglieri caduti durante le guerre. Una scritta, realizzata con una bomboletta spray, ha oltraggiato non solo i caduti ma anche il loro ricordo.

Proprio nel giorno che Cantù ha scelto per omaggiare i propri caduti, a pochi giorni di distanza dal 4 novembre, Festa di Unità Nazionale in cui si ricorda chi ha perso la vita in battaglia, l'Amministrazione comunale e tutti i presenti hanno avuto una brutta sorpresa: il monumento di piazza XXVI aprile era stato vandalizzato con uno scritta offensiva.

Da quanto è stato possibile apprendere, nel primissimo pomeriggio l'Associazione Nazionale Carabinieri Cantù, dopo aver saputo della scritta ingiuriosa, ha provveduto a segnalare il fatto alla Polizia locale e al comando Carabinieri di Cantù. Anche l'Amministrazione comunale ha chiesto spiegazioni a riguardo.