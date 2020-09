Vandalo distrugge a sassate il vetro del distributore a Figino. Il sindaco: “Si vergogni”

“Chi si permette di danneggiare o vandalizzare in questo modo un bene di utilizzo pubblico deve vergognarsi profondamente con se stesso!”. C’è rabbia nelle parole di Roberto Moscatelli, sindaco di Figino Serenza dopo che alcuni vandali hanno distrutto il vetro di un distributore automatico di bibite e merende.

Moscatelli si è sfogato sui social network.

“Questa mattina abbiamo constatato che qualche delinquente si è divertito a distruggere a sassare il vetro del distributore automatico di bibite e merende della nostra “Casetta dell’acqua”. Tale servizio viene garantito da una società privata attraverso un’apposita convenzione con il Comune di Figino Serenza e questa “casetta” viene utilizzata quotidianamente da gran parte della nostra cittadinanza. Chi si permette di danneggiare o vandalizzare in questo modo un bene di utilizzo pubblico deve vergognarsi profondamente con se stesso! Purtroppo non sono attualmente installate telecamere comunali nell’area in questione, ma auspichiamo nel forte senso civico dei residenti affinché ci aiutino presto ad identificare queste simpatiche “persone””.