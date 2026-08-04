Vanno a fuoco suppellettili nel bagno

Intervento urgente lunedì pomeriggio dei pompieri a Lurago D’Erba per un incendio nel bagno di una abitazione
L’intervento
L’intervento è scattato intorno alle 15.30 di lunedì in una abitazione di via Roma a Lurago D’Erba per l’incendio di alcune suppellettili nel bagno di una abitazione, prontamente spento dai Vigili del fuoco intervenuti con quattro mezzi da Erba, Cantù e Como.
Non si segnalano persone coinvolte, ma i pompieri hanno recuperato un cane (senza conseguenze sulla sua salute) che si era rifugiato sotto il letto in una cameretta.