Varco leggi targhe installato in via Repubblica

Lurate Caccivio

Servirà per monitorare le automobili in transito lungo la strada provinciale.

Varco leggi targhe installato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 15 dicembre, lungo via Repubblica. Il sistema di telecamere è stato posizionato sul cavalcavia della provinciale che collega Villa Guardia ad Appiano Gentile, in territorio di Lurate Caccivio.

Installato il varco leggi targhe

Dopo l’ottenimento di un finanziamento da parte di Regione Lombardia, per l’installazione di un occhio elettronico per il controllo delle vetture in transito in relazione alla limitazione della circolazione per motivi ambientali, il comandante Luigi Rota ha formulato l’impegno di spesa - prassi necessaria - per l’acquisto del sistema di monitoraggio. Di fatto, sono stati stanziati 31.667,54 euro per comprare le telecamere: sono state posizionate sotto il cavalcavia di via Repubblica e registreranno il passaggio delle vetture in transito.

Questo permetterà, da una parte, di verificare che tutto sia a norma di legge, dato che gli occhi elettronici saranno collegati al registro automobilistico, e dall’altro consentiranno di avere maggiore sicurezza.