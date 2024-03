Variante, tangenziale e polemiche in Consiglio comunale

Variante al Pgt di Olgiate Comasco, fondamentale per rimettere “in bolla” l’iter della tangenziale.

Tangenziale, la minoranza non ci sta

Per l’ennesima volta il gruppo di minoranza Alternativa per Olgiate ha contestato le scelte della maggioranza e dell’Amministrazione provinciale, competente per quanto concerne l’iter (progettazione e appalto) della tangenziale alla statale 342 Briantea. In particolare, nella seduta di Consiglio comunale di venerdì 15 marzo, il capogruppo Donatella Silvia (nella foto) ha posto l’accento sulla retromarcia dopo che la Regione ha contestato la procedura. Dito puntato anche sulla maggiorazione dei costi.

La replica del segretario comunale

Più degli amministratori di maggioranza ha replicato il segretario comunale, Antonella Petrocelli, marcando il concetto che la procedura impostata dall’Amministrazione provinciale - dove la stessa Petrocelli è segretario - era corretta e solo per non incappare in un contrasto con la Regione, perdendo ulteriormente tempo, si è deciso di optare per una variante al Pgt, inserendo il tracciato della tangenziale, recentemente presentato in Sala consiliare (nella foto).

Variante approvata

Tensione durante la discussione sul punto, alla fine la minoranza si è astenuta (Donatella Silvia e Daniela Rigamonti), mentre i tre consiglieri dell’altro gruppo all’opposizione hanno votato a favore come la maggioranza. Variante al Pgt approvata, incrociando le dita per la tempistica che dovrà portare all’appalto della tangenziale.