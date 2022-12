Vecchia stazione trasformata in un grande presepe

Vecchia stazione di Olgiate Comasco trasformata in grande presepe.

Vecchia stazione, scenario per un grande presepe

L'allestimento della natività, che caratterizza il quartiere olgiatese, quest'anno ha preso spazio proprio all'interno dell'edificio in stato di abbandono e che il Comune ha in agenda di riqualificare. Una scelta, quella di realizzare il grande presepe che tiene conto di ciò che era successo un anno fa, quando ignoti vandali presero di mira l'allestimento. Mani incivili, infatti, avevano rovinato buona parte delle suggestive casette artigianali, realizzate da Adriana Baietti e messe a disposizione del quartiere: scollate e spaccate. Inoltre, erano state rovesciate alcune statuine e quelle degli animali erano state spostate sui tetti delle casette. Quest'anno, dunque, per evitare sgradite sorprese, il presepe è stato allestito internamente, così che rimanga protetto contro eventuali malintenzionati.

Allestimento notevole

In questi giorni la vecchia stazione è caratterizzata, quindi, dal grande presepe, con abbondanza di particolari. Inoltre, i volontari hanno anche esposto vari addobbi per rendere natalizio il contesto. Un segnale di attenzione, appunto in attesa del completamento dell'iter che porterà il Comune a riqualificare completamente il vecchio edificio.

Quartieri in festa

Tra le iniziative del "Bianco Natale Olgiatese", bene sabato scorso la festa al Bontocco: in via Gobetti, infatti, significativa partecipazione di residenti. Presente anche il sindaco Simone Moretti, che ha elogiato il lavoro del consigliere comunale Davide Palermo, appunto delegato ai rapporti con i quartieri di Olgiate Comasco.