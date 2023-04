Vecchie osterie e attività artigianali e commerciali in mostra al Museo etnografico e dell'acqua: grande successo per la mostra, che è stata prorogata fino al 30 aprile.

Vecchie osterie e attività artigianali e commerciali in mostra fino al 30 aprile

L'esposizione è stata inaugurata lo scorso 1 aprile presso il Museo etnografico e dell’acqua ed è organizzata dal museo, da Amici del museo e patrocinata dal Comune.

Un'esposizione che è stata pensata per tornare indietro nel tempo: dall’inizio del Novecento agli anni Cinquanta del XX secolo, riscoprendo le vecchie attività e osterie che animavano la vita sociale di Albese grazie agli scritti del maestro Pino Pozzi, scomparso nel 2014. Un modo per fare un salto indietro nella storia e scoprire come era la Albese "di una volta" e che si arricchisce grazie a testimonianze e ricordi di visitatori e albesini.

Sarà possibile visitare la mostra martedì e giovedì dalle 10 alle 12; sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. C'è la possibilità di prenotare le visite fuori dagli orari prestabiliti contattando 320/1958161 o 338/2227604. La mostra, visto il successo dell'iniziativa, sarà prorogata fino al 30 aprile e non fino al 23 come inizialmente preventivato.