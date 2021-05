Vedono un parapendio scendere velocemente verso il lago e danno l’allarme ma il velista stava benissimo

Vedono un parapendio scendere velocemente verso il lago e danno l’allarme. Maxi mobilitazione di soccorritori ma il velista sta benissimo. Come riportano i colleghi di PrimaLecco.it, è successo nella mattinata di oggi, domenica 23 maggio, tra Suello e Annone Brianza, nella parte della provincia lecchese più vicina al Comasco.

La richiesta di aiuto è scattata intorno le 10 e a mettere in moto la macchina dei soccorsi sono stati alcuni automobilisti che stavano transitando lungo la Strada Statale 36. “Aiuto c’è un parapendio che sta precipitando oltre gli alberi nel lago di Annone”. Questa la segnalazione giunta alla centrale operativa che subito ha dirottato sul posto, con il codice rosso di massima gravità, gli uomini del 118 sull’auto medica e i volontari della Croce Verde di Bosisio Parini sull’ambulanza. Non solo ma si sono velocemente mobilitati anche i Vigili del Fuoco di Lecco e sono stati allertati i Carabinieri.

Eppure quando i soccorritori sono arrivati sul posto non hanno trovato nessuno in difficoltà. Si sono quindi portati nella consueta zona di atterraggio dei velisti che si lanciano abitualmente dal monte Cornizzolo e tutti hanno confermato che si è trattato di un falso allarme. Lo spiazzo di atterraggio infatti è situato a ridosso della super e del lago e che chi non è avvezzo della zona (non è la prima volta che accade), transitando dalla 36, può facilmente scambiare le manovre di discesa con… cadute verso lo specchio d’acqua.