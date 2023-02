Altro episodio di veicolo bloccato tra le sbarre del passaggio livello oggi, venerdì 3 ferbbaio 2023, a Grandate intorno alle 14. Bloccata la tratta di Trenord che collega Como Lago e Milano Cadorna.

Veicolo bloccato nel passaggio a livello: caos sulla tratta Trenord tra Grandate e Portichetto

Non è mai arrivato alla stazione di Luisago Portichetto il treno che ha lasciato la stazione di Como Lago alle 15.46 per arrivare a destinazione, a Milano Cadorna, alle 16.48. Il motivo è un'automobile bloccata tra le sbarre del passaggio a livello di via Madonna del Noce, vicino alla discarica.

Una comunicazione degli ultimi minuti diramata da Trenord ha annunciato che il treno 2156, citato poco prima, verrà soppresso. Al momento sono in corso le operazioni di ripristino della tratta, ma altre corse sono bloccate e si prevedono ingenti ritardi.