Vende cocaina nei boschi dell'Erbese a un 50enne: arrestato spacciatore.

Arresto nella serata di ieri, venerdì 7 aprile 2023, della Squadra Mobile di Como a seguito di un servizio dedicato allo spaccio di droga nella zona dell’erbese, nell’ambito del quale gli investigatori si sono appostati in quei luoghi dove il mercato illecito è più fiorente.

Gli agenti hanno infatti notato uno “scambio” sospetto tra due soggetti e hanno aspettato che i due uomini si separassero. Pochi istanti dopo alcuni poliziotti hanno fermato e controllato l’acquirente, un comasco di 50 anni residente ad Albavilla e incensurato, che è stato trovato in possesso di una dose da mezzo grammo di cocaina. Contemporaneamente operatori della Mobile hanno bloccato e controllato lo spacciatore, un marocchino di 35 anni domiciliato a Castello Brianza, in provincia di Lecco, con precedenti di Polizia specifici, al quale sono state trovate addosso 4 confezioni di cocaina suddivise in dosi e quasi 360 euro in contanti.

La successiva perquisizione al suo domicilio ha permesso agli agenti della Squadra Mobile di rinvenire ulteriori 90 dosi di cocaina, per un peso complessivo di quasi 80 grammi di droga, oltre a vario materiale idoneo al confezionamento e alla pesatura della droga. Una volta portato in Questura l’uomo è stato foto segnalato e arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizioni del P.M. di turno, associato presso la Casa Circondariale di Como.