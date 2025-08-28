truffatore seriale

Vendeva orologi di lusso online, poi spariva con il denaro: deferito 27enne.

Era un truffatore seriale

L'intervento è dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza Como: al termine di un’attività investigativa finalizzata alla repressione delle truffe on line è stato deferito alla locale Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como un 27enne di Cantù che, tramite la pubblicazione su un marketplace di un noto social network, ha simulato la vendita di orologi e cronografi d’epoca di prestigiose marche.

Il canturino, truffatore seriale, ammaliava i collezionisti, italiani e di oltre confine, con accurate descrizioni dei prodotti e rassicurazioni sulla sicurezza della consegna degli stessi, richiedendo il pagamento mediante ricariche di carte Postepay intestate a cittadini italiani di origine straniera, russi e slavi, ma una volta ottenuto il denaro, spariva senza che il prezioso orologio (mai esistito) arrivasse all'acquirente rendendosi irreperibile non prima di aver dirottato i proventi delle truffe su conti PayPal riconducibili ad altri stranieri o ricaricando conti relativi a siti di scommesse on-line.

Incrociando i movimenti bancari riconducibili al truffatore sono stati ricostruiti i flussi finanziari in entrata e in uscita e si è così localizzato nella città di Cantù il luogo in cui lo stesso, oltre ad effettuare prelevamenti agli sportelli ATM, regolarmente fruiva di prestazioni sanitarie, estetiche e soddisfaceva le necessità quotidiane.

Proprio queste spese, a Cantù hanno permesso alla Compagnia Guardia di Finanza Erba, coordinata dalla Procura della Repubblica di Como, di risalire al truffatore rivelatosi noto alle forze dell’ordine nonché già sottoposto a misure cautelari per analoghe condotte delittuose.