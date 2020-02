Venerdì notte movimentato: tre incidenti nel Comasco

Venerdì notte movimentato per i soccorritori del territorio: tre incidenti nel Comasco tra il 21 e 22 febbraio.

Tre incidenti nel Comasco

Il primo allarme in codice rosso è stato lanciato da Faloppio per il ribaltamento di un’auto. E’ successo un quarto d’ora prima della mezzanotte in via Vittorio Veneto. Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco, la Cri di Uggiate, la Cri di Lurate e un’auto medica. Cinque le persone coinvolte nello schianto ma solo una è stata portata in ospedale in codice giallo.

Il secondo incidente, sempre il ribaltamento di un’auto, si è verificato a mezzanotte e venti a Orsenigo, sulla Statale 342. Sul posto, oltre i Vigili del Fuoco, la Cri di Lipomo, la Cri di Montorfano e un’auto medica. Feriti un uomo di 44 anni e una donna di 32 portati in ospedale uno in codice giallo e uno in codice verde.

Ultimo incidente all’una e un quarto a Civenna dove un uomo di 51 anni alla guida della sua auto è finito contro un ostacolo sulla Provinciale 6. Allertati i Vigili del Fuoco, un’ambulanza da Bellagio e l’elisoccorso che ha poi trasportato l’uomo in codice giallo in ospedale a Gravedona.

