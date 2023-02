Veniano, viabilità nel caos per i lavori sulla provinciale

Veniano, i lavori lungo la strada provinciale Appiano-Mozzate fanno piombare la già congestionata viabilità locale nel caos.

Veniano, disagi sulla provinciale

Da lunedì 13 febbraio, giorno in cui hanno preso avvio i lavori per la riqualificazione della rete fognaria lungo la dorsale principale che attraversa via Volta, la strada che conduce alla rotatoria dell’ex "Spontex", il traffico è andato in tilt. L’installazione dei semafori che hanno reso la tratta stradale a senso unico alternato non ha certo agevolato gli automobilisti in transito. Nonostante sia stata predisposta una puntuale ed esaustiva cartellonistica che descrive gli eventuali percorsi alternativi da percorrere per evitare la tratta stradale interessata dai lavori, molti automobilisti preferiscono non abbandonare la retta via e rimangono incolonnati per decine di minuti nell’attesa del semaforo verde. I disagi maggiori si registrano nelle ore di punta - dalle 7.30 e dalle 17 - ma anche durante le ore di traffico ordinario la colonna di veicoli in attesa non manca. I lavori, che stando al cronoprogramma dell’intervento della società partecipata che gestisce i sottoservizi idrici dovrebbero concludersi il 31 marzo, hanno inoltre soppresso, per questioni legate alla sicurezza del cantiere di lavoro, la fermata dello scuolabus utilizzato dagli studenti per raggiungere la scuola media di Appiano Gentile. Gli utenti di via Volta dovranno necessariamente utilizzare la fermata di via Nazione Italiana.