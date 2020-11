Venne fermata con la cocaina in auto: arrestata donna di Alserio

I Carabinieri della Stazione di Erba hanno eseguito una ordinanza di misura cautelare in carcere nei confronti di una donna di origine albanese, residente a Torino ma di fatto domiciliata ad Alserio, resasi responsabile del reato di produzione, traffico e detenzione di sostanza stupefacente.

Venne fermata con la cocaina in auto: arrestata donna domiciliata ad Alserio

L’indagata, classe 90 con precedenti di polizia, era stata fermata lo scorso 30 luglio a bordo della propria autovettura: a seguito di perquisizione da parte dei Carabinieri d Erba, è stata sorpresa in possesso di circa 5gr di cocaina già suddivisa in dosi. I successivi accertamenti nell’abitazione hanno permesso di appurare una vera e propria postazione per il confezionamento dello stupefacente, destinato al mercato locale. Dall’episodio sono scaturite indagini che hanno portato all’emissione della misura cautelare da parte dell’AG: la donna si trova attualmente in carcere.