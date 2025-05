Vent'anni da segretario comunale: Rodero premia Massimo Nessi

Consegnata la cittadinanza onoraria al dottor Massimo Nessi, segretario del Comune di Rodero per quasi due decenni.

Massimo Nessi, vent'anni da segretario a Rodero

Nel pomeriggio di lunedì 19 maggio, nella sala civica di via Giuseppina Valli, l’Amministrazione comunale di Rodero ha voluto rendere omaggio al suo storico segretario, Massimo Nessi, 67 anni, andato in pensione lo scorso febbraio. «L’importanza del suo lavoro in questi anni è già stata più volte riconosciuta anche dagli altri sindaci dei Comuni in cui ha prestato servizio - ha sottolineato il sindaco Giacomo Morelli - Tutti ne hanno lodato la dedizione, la correttezza, l’integrità e la competenza: sono le stesse motivazioni che abbiamo voluto riportare sulla pergamena a lui consegnata». Nessi ha svolto il ruolo di segretario comunale per ben 37 anni, ricoprendo l’incarico a Rodero in due diversi periodi: una prima volta tra il 1998 e il 1999, poi dal 2007 fino al gennaio 2025.

"Con Rodero c'è un legame speciale"

Rodero è stato il Comune in cui Nessi ha prestato servizio per il maggior numero di anni. «Proprio per questo - ha raccontato - qui si è creato anche un rapporto umano particolare». Un legame che il sindaco ha voluto riconoscere simbolicamente con il conferimento della cittadinanza onoraria. «Non me lo aspettavo nemmeno e mi sento onorato - ha proseguito Nessi - In fondo, ho semplicemente fatto il mio dovere. Il rapporto con il Comune di Rodero continuerà, seppur in forma più attenuata, attraverso qualche incarico di appoggio. Ma resterà sempre la volontà di mantenere un legame umano e di vicinanza con tutti. Non posso che ringraziare il sindaco, l’Amministrazione comunale e tutti i presenti. Sono contento di aver lasciato l’incarico nelle mani di un segretario competente e, per di più, originario della zona. Auguro a tutti un buon lavoro».