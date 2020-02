Vento forte, cadono rami vicino alle panchine del parco pubblico

Vento forte a Olgiate Comasco e rami caduti nel parco comunale di Villa Peduzzi.

Allerta per le raffiche di vento

L’allerta per le raffiche di vento era stata annunciata nei giorni scorsi. Oggi, mercoledì 5 febbraio 2020, qualche problema causato appunto dalle condizioni atmosferiche. Segnalata la caduta di rami all’interno del parco pubblico di Villa Peduzzi. In particolare, è successo in una zona dove sono presenti panchine per chi frequenta l’area verde situata in centro a Olgiate Comasco. Problemi causati dal vento anche nell’area del centro sportivo comunale Pineta.