Rischio vento forte su Como e Lecco: l’allerta della Protezione Civile. La Sala operativa della Protezione civile della Lombardia ha emesso una allerta meteo con criticità ordinaria (codice giallo) per rischio vento forte dalle 20 di stasera, sabato 2 maggio 2020, fino alle 8 di domani mattina, nelle province di Como e Lecco. La notte quindi rischia di essere molto movimentata.

Vento forte su Como e Lecco da questa sera, sabato 2 maggio

Correnti nordoccidentali associate ad un’area di alta pressione sul mediterraneo occidentale garantiranno per i prossimi giorni condizioni di tempo più stabile, con residua nuvolosità variabile, ventilazione a tratti al suolo e con precipitazioni residue più occasionali e meno diffuse.

Per il pomeriggio di oggi 2 maggio, ventilazione a tratti moderata, con rinforzi tra la serata di oggi e le prime ore di domani, domenica 3 maggio. I rinforzi di vento maggiori e diffusi arealmente si avranno in particolare alle quote tra 500 e 1500 metri slm, tra le ore 20 di oggi 2 maggio e le ore 8 di domani 3 maggio, con valori compresi tra 20 e 40 km/h e raffiche fino a 50 km/h.

Alle quote inferiori si potranno avere rinforzi di vento sparsi ed intermittenti, in particolare sulla fascia di alta pianura occidentale.

Possibili rovesci isolati nel pomeriggio di oggi 2 maggio sulle Prealpi Orientali.