Vento nel Comasco: tetto scoperchiato a Novedrate, tettoia pericolante in una scuola di Como

A Solbiate con Cagno e Monte Morone spegnimento incendio vegetazione.

Bene 30 interventi di soccorso tecnico urgente espletati dai Vigili del fuoco del comando di Como questa mattina, lunedì 7 febbraio 2022, a Como città e nel Canturino a causa delle condizioni meteo legate al forte vento.

Vento nel Comasco: 30 interventi tra Como città e Canturino

In particolare segnalazioni di tetti danneggiati, taglio pianta e rimozione ostacoli sulla pubblica via. C'è stato anche un tetto scoperchiato in via Cesare Cantù a Novedrate (nella foto). Alle 12.30 problema ad una canna fumaria a Bregnano. A Solbiate con Cagno e Monte Morone spegnimento incendio vegetazione con squadre da terra dei pompieri e volontari Aib, visto che i mezzi aerei sono impossibilitati ad operare. Alle 12.50 una squadra si è portata in via Zezio a Como per una tettoia pericolante a scuola.