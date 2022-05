Verde pulito con appello ai volontari

Olgiate Comasco

Appuntamento domenica mattina, c'è bisogno di ampia partecipazione.

Verde pulito: appuntamento annuale a Olgiate Comasco, con invito a partecipare nella mattinata di domenica 15 maggio.

Verde pulito, tutti possono dare una mano

C'è la sinergia tra Comuni, associazioni, Parco delle sorgenti del torrente Lura e Parco Lura. Organizzazione estesa a più realtà territoriali, facendo coincidere l'impegno per l'ambiente e la tutela ecologica. A Olgiate Comasco l'invito è per domenica mattina, dalle 8.30: ritrovo sul piazzale del Mercato (via Milano). I volontari partecipanti alla raccolta di rifiuti tra prati, boschi e e a lato delle strade saranno forniti di materiali necessari all'attività e anche di copertura assicurativa. Per informazioni è possibile contattare il Municipio.

I Comuni associati all'iniziativa

Sono davvero numerosi gli Enti locali aggregati alla giornata del Verde pulito. Olgiate Comasco attende i volontari domenica 15 maggio. Stessa data a Cassina Rizzardi (ritrovo nella piazza del Municipio), a Montano Lucino (ritrovo all'area fiera di via Sant'Andrea) e ad Albiolo (ritrovo davanti al Municipio). A Uggiate Trevano appuntamento sabato 14 maggio (ritrovo alle 8.30 in piazza della Pieve), come pure a Faloppio (ritrovo alle 14 in via Manzoni, Municipio). A Lurate Caccivio si terrà sabato 21 maggio (alle 8.30 sulla piazza del Comune). A Guanzate domenica 22 maggio (ritrovo alle 8.30 alla fattoria Green Smiles in via Patrioti). A Oltrona di San Mamette sabato 21 maggio (alle 9 in piazza Libertà).