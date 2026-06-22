Vetrina spaccata: furto nel negozio di ottica

Erba, i ladri hanno rotto la vetrina e hanno fatto irruzione nel negozio di ottica: è la seconda volta in meno di un mese.

Furto nella notte

Furto nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 giugno nel negozio di ottica Okky di Erba. I ladri sono entrati rompendo la vetrina e hanno trafugato diverse decine di paia di occhiali. Un episodio non nuovo, visto che si tratta del secondo colpo in meno di un mese. Già nella notte tra mercoledì 27 e giovedì 28 maggio due malviventi avevano sfondato la vetrina dell’attività commerciale di viale Prealpi, riuscendo poi a introdursi rapidamente all’interno del locale.

Indagini in corso

Nonostante si tratti di una strada solitamente molto trafficata, i ladri hanno approfittato dell’orario notturno in cui il passaggio di vetture è ridotto al minimo per mettere a segno il furto che ha provocato nuovi danni all’attività commerciale. Il bottino sarebbe ancora in fase di quantificazione. In corso anche le indagini da parte dei Carabinieri.