Vetro della pensilina in frantumi, studenti feriti dalle schegge. E' successo ad Anzano in viale Ortelli nella prima mattinata di venerdì 23 settembre.

L'episodio sarebbe avvenuto intorno alle 8: orario in cui numerosi studenti, ma anche pendolari adulti, frequentano la pensilina di viale Ortelli per fruire dei mezzi pubblici. La causa dell'improvvisa rottura del vetro posteriore della pensilina sarebbe legata a un cedimento strutturale e non a un atto vandalico: la parete in vetro si è improvvisamente rotta in mille pezzi, formando tante piccole schegge che hanno colpito alcuni degli studenti presenti, in attesa del bus. Fortunatamente senza nessuna grave conseguenza: alcuni degli studenti coinvolti - sarebbero cinque in totale - sono stati soccorsi per avere riportato lievi ferite dovute alle schegge. Ma nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita.

Nella foto la pensilina di viale Ortelli con il vetro rotto