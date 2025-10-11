Via ai lavori di riqualificazione nei cimiteri cittadini

Ad Inverigo hanno preso il via i lavori di riqualificazione nei cimiteri cittadini. Il Comune ha affidato gli interventi ad una ditta esterna.

Iniziata la riqualificazione

Sono iniziati martedì 7 ottobre gli interventi nei vari campisanti per rimuovere il verde di troppo e per riqualificare i vialetti. Di tutto questo se ne occupava fino a poco fa una cooperativa, ma il Comune ha deciso di assegnare il tutto ad una ditta esterna. I primi lavori sono iniziati al cimitero di Romanò Brianza. Poi si proseguirà con Villa Romanò e dopo ancora con quelli di Inverigo e Cremnago.

“Solo nella prima mattinata di martedì, a Romanò, è stato portato via un intero camion di rifiuti, tra scarti del verde e quant’altro – sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Navoni – Tutti i cimiteri avevano decisamente bisogno di una riqualificazione importante. Tanti cittadini e cittadine, in particolare anziani, ci avevano segnalato il problema, chiedendo un intervento. Ormai era diventata una questione che avevo preso a cuore e ci tenevo che si procedesse quanto prima”.

A febbraio un nuovo intervento

Molti infatti gli inverighesi che avevano segnalato problemi per le condizioni ammalorate dei vialetti e il verde per nulla curato. Un intervento rapido, incentrato sulla potatura e la cura delle piante e la sistemazione dei vialetti.

“Un’ operazione necessaria. Purtroppo c’era un problema legato alla manutenzione, adesso finalmente c’è stata la possibilità di intervenire”, afferma il sindaco Francesco Vincenzi.

Aggiunge Navoni: