Via ai lavori per il secondo lotto di asfaltature

Asfaltature estive, si parte: ad Inverigo via ai lavori per il secondo lotto. Interventi in programma fino al 18 settembre.

Asfaltature al via

Cominciano le asfaltature estive. Ha preso il via nei giorni scorsi il secondo lotto di asfaltature: il primo era stato completato nell’estate 2025, mentre un terzo (da 600 mila euro) è previsto per l’estate 2027. Tre lotti che porteranno l’Amministrazione ha spendere quasi 1 milione e mezzo di euro in tre anni. Gli interventi sono stati stabiliti in base alle priorità: l’Amministrazione si è affidata a tecnici che hanno valutato le condizioni delle varie strade. Da lì si è deciso quali dovessero essere le priorità.

Le strade coinvolte

Fino a a venerdì 18 settembre saranno eseguiti gli interventi di asfaltatura in via Monte Santo, via Basilica, via Fiume, via Fermi, via Monte Sabotino, via De Gasperi, via Baracca e via Sant’Ambrogio. Primo intervento è stato eseguito in via Monte Santo, tra mercoledì e giovedì, con la strada chiusa al transito veicolare dalle 7 alle 18 per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza. Successivamente gli interventi proseguiranno nelle altre strade, che saranno interessate una alla volta, secondo l’avanzamento del cantiere. Il divieto di transito sarà quindi istituito esclusivamente nelle strade e nelle giornate interessate dai lavori. La programmazione degli interventi è indicativa. In base all’andamento del cantiere, alle esigenze operative o alle condizioni meteo, eventuali modifiche alla viabilità potranno essere adottate direttamente in loco, mediante la segnaletica temporanea predisposta dall’impresa esecutrice.