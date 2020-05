Il via ai test sierologici alla cittadinanza anche all’ospedale Fatebenefratelli di Erba. Una buona notizia per tutti coloro che in queste settimana si sono domandati se, a pagamento, si potesse sapere attraverso un semplice prelievo del sangue se si fosse venuti o meno in contatto con il coronavirus.

Via ai test sierologici anche all’ospedale di Erba

“Grazie al test sierologico possiamo scoprire se siamo venuti in contatto con il virus e se il nostro corpo ha prodotto gli anticorpi e quanti – spiega Alessandro Marocchi, responsabile del Laboratorio analisi del nosocomio erbese – La risposta immune è determinata dai valori di Igm e di Igg presenti nel siero: le Igm sono la prima risposta immunitaria e svaniscono dopo poche settimane mentre le Igg durano di più nel nostro sangue ed è proprio questo il dato più affidabile”.

