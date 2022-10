Via alla "Corte dei merletti" di Cantù

«Alla Corte dei merletti». In concomitanza con il 30° anniversario di attività del Comitato per la Promozione del Merletto di Cantù infatti, dal 16 al 23 ottobre presso il Centro Espositivo di Corte San Rocco a Cantù, verranno esposti merletti di pregevole fattura della tradizione tipica del territorio, concessi da privati, socie del Comitato e manifatture.

In particolare verranno esposti merletti e manufatti dedicati all’arredo tessile della casa, accessori tipici tradizionali del canturino e una selezione documentata di alcuni progetti tra quelli che hanno vinto i concorsi «Un progetto per merletto a fuselli».

La mostra sarà per il Comitato, organizzatore della Biennale Internazionale del Merletto, un’opportunità per acquisire dati e visionare immagini e documenti per un censimento di manufatti in merletto non ancora segnalatici.

Gli orari

La mostra, come detto, sarà aperta al pubblico dal 16 al 23 ottobre con i seguenti orari: nei giorni feriali dalle 14.30 sino alle 18.30 mentre il sabato e la domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30.