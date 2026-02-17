Incidente all’altezza di via Colombo a Cantù: l’arteria stradale è temporaneamente chiusa.

Via Colombo chiusa dopo un incidente

Poco prima delle 7 di questa mattina, martedì 17 febbraio 2026, si è verificato un incidente in via Colombo. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, un’automobilista, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere tra un muro e un palo della luce. Il conducente fortunatamente non ha riportato ferite. Sul posto per la messa in sicurezza sono intervenuti i Vigili del fuoco. Per completare le operazioni l’arteria stradale è temporaneamente chiusa al transito.