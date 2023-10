Via Europa Unita cambia nome, i residenti non ci stanno: via alla raccolta firme

Una raccolta firme affinché la via Europa Unita non cambi nome: è quanto presentato in Comune. La petizione è già stata presentata agli uffici comunali e sostenuta adal capogruppo di minoranza Francesco Frigerio.

Il consigliere ha spiegato:

"Mi è arrivata una richiesta massiva da parte degli abitanti della via. Hanno firmato circa una trentina di persone, praticamente tutti. Faccio parte della minoranza e quando arrivano le richieste dai concittadini solitamente le valuto e vedo cosa fare. Si dovrebbe avere un nuovo nome per la via e una nuova numerazione. I residenti, inoltre, non sono giovanissimi e il cambio implicherà dei problemi. La comunicazione del cambio alle utenze dovrebbe essere elargita dalla società che rifarà la toponomastica, ma al di là di questo non ravviso l’esigenza di cambiare nome. Parlando in termini politici, pensavo che quantomeno ci sarebbe stato un dibattito e una discussione in consiglio comunale".

Il sindaco Giuliano Capuano ha replicato in merito all'iniziativa, spiegando:

"Mi sorprende questa raccolta di firme in quanto parecchi dei firmatari sono stati ricevuti in comune e avevo spiegato loro il perché di questa decisione, dettata un po' dalle nuove disposizioni e un po' anche da una logica che va a correggere quello che è stato un errore del passato: non è possibile avere una strada che non è ininterrotta che inizia con un nome e finisce con un altro nome. Nel cambio di denominazione non vi è incrocio o rotonda, non ha senso questo tipo di scelta. Non comprendo con quale ratio fosse stata fatta a suo tempo. Quindi l'errore non è oggi, ma è stato fatto allora quando è stata scelta questa denominazione".