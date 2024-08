Via libera ai lavori del primo tratto della ciclopedonale

Ciclopedonale ad Appiano Gentile, un'opera significativa ora pronta per essere realizzata.

Ciclopedonale in via della Resistenza

La novità è annunciata dal sindaco Fabrizio Rusconi, che informa sull'inizio dei lavori nel mese di agosto. Si tratta della realizzazione del primo tratto della ciclopedonale in via della Resistenza. Un intervento che migliorerà la viabilità e le tutele per gli utenti della strada.

Opera importante

Come sottolinea lo stesso primo cittadino appianese, l'opera è interamente finanziata da Regione Lombardia. I lavori ammontano a 370.000 euro.

Primo tratto

Il primo tratto dedicato a pedoni e ciclisti è lungo circa un chilometro e trecento metri. "Il maggior merito per quest'opera - precisa il sindaco Rusconi - è del mio predecessore, Giovanni Pagani".