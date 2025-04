Via libera al progetto esecutivo per la riqualificazione della vecchia stazione

Finalmente un grande passo avanti verso l'annunciata riqualificazione della vecchia stazione ferroviaria di Olgiate Comasco.

La progettazione partecipata

L'intento del Comune, come ormai definito da tempo, è la trasformazione dell'immobile e della pensilina in un centro di aggregazione. Un progetto costruito in modalità partecipativa, costruito col contributo di idee arrivate attraverso un sondaggio. Nel mese di settembre del 2022 furono raccolte circa cento proposte. Da lì in poi un percorso di condivisione arrivato, nei giorni scorsi, all'approvazione del progetto esecutivo.

L'approvazione del progetto esecutivo

L’iter che porterà alla riqualificazione dell’edificio è stato avviato con l'impegno di spesa di 246.000 euro con cui Palazzo Volta ha acquisito la stazione da Ferrovie Nord e si regge sull'incarico per il recupero funzionale dell’immobile assegnato allo studio "Dm96" di Como per 175.184,60 euro. Ora, appunto l'approvazione del progetto esecutivo della riqualificazione. Si parla di un intervento economicamente importante: 1.696.292 euro. Il Comune ha ottenuto un significativo contributo da Fondazione Cariplo: 390.000 euro. L'ex stazione, quindi, sarà trasformata in un centro culturale e aggregativo, con sala polifunzionale utile per eventi cinematografici, teatrali, musicali e anche per allestire una sala prove. Previste anche un'area accoglienza con spazio caffetteria, ludoteca e zon per laboratori e mostre, oltre a una sala riunioni. A collegare il piano terra e quello superiore sarà in funzione un ascensore.

La tempistica dilatata

Proprio per la progettazione partecipata è attivo il gruppo Binario24, con la cifra finale a indicare l'anno in cui i lavori sarebbero stati eseguiti. Ma l'iter si è dilatato e adesso si prevede di iniziare i lavori nel prossimo periodo autunnale, con la conclusione che dovrebbe essere concretizzata nel giro di un anno.