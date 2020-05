Via libera alla fase 2: ok i fidanzati, ma non si potrà fare visita agli amici

Fase2: niente visite agli amici. Sì ai fidanzati.

Fase 2, gli amici sono fuori dai giochi

Lo ha precisato il Governo all’Ansa. E’ notizia di questa mattina che gli amici non vanno considerati tra gli affetti stabili e, pertanto, non potrà essere fatta loro visita a partire da domani, lunedì 4 maggio 2020.

Ci si potrà, quindi, spostare per diverse ragioni. Tra queste far visita ai congiunti, inc cui rientrano fidanzati e fidanzate. Gli amici, non sono contemplati. Tutto scritto nelle risposte alle domande frequenti sul sito del governo, come riportato da noi in questo articolo.

Posso spostarmi per far visita a qualcuno?

Sono consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri congiunti (vedi faq successiva), che devono considerarsi tra gli spostamenti giustificati per necessità. E’ comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio. In occasione di questi incontri devono essere rispettati: il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie.

Chi sono i congiunti con cui è consentito incontrarsi, secondo l’articolo 1, comma 1, lettera a), del Dpcm del 26 aprile 2020?

L’ambito cui può riferirsi la dizione “congiunti” può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile.

Alla luce di questi riferimenti, deve ritenersi che i “congiunti” cui fa riferimento il DPCM ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).