Via libera alla tangenziale, ecco il bando per l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori

La novità

Il sindaco Moretti: "Un risultato che non è esagerato definire storico".

Via libera, finalmente, alla tangenziale di Olgiate Comasco.

Il primo lotto

Dopo vent'anni di attesa i tempi sono maturi per raccogliere i frutti di un lungo e travagliato iter burocratico. La Provincia di Como, infatti, ha pubblicato il bando per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori relativi al primo lotto della variante alla Strada statale 342 Briantea, nel territorio di Olgiate Comasco.

Il progetto

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo tratto stradale di collegamento tra via Repubblica e la Sp 23 Lomazzo -Bizzarone, con l’obiettivo di migliorare la viabilità locale, alleggerire il traffico nei centri abitati e aumentare la sicurezza stradale.

Lavori per quasi 10 milioni di euro

Si tratta di un intervento da 9.950.000 euro, finanziato con risorse statali per 9.230.806,91 euro, fondi provinciali per 269.193,09 euro e un contributo di 450.000 euro da parte di Como Acqua srl. La gara, del valore complessivo di 5.876.954,97 euro, sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, basata sul miglior rapporto qualità/prezzo. Nel dettaglio, l’intervento prevede: la realizzazione di un tratto in variante di circa 1 chilometro e 200 metri, tra la rotatoria esistente tra via Repubblica e via Marconi (Sp 23), a sud dell’abitato di Olgiate Comasco; la riqualificazione e l’ammodernamento di un tratto di circa 200 metri, tra la nuova rotatoria prevista in via Marconi e la rotatoria esistente all’intersezione con via Milano.

Sinergia tra Provincia e Comune

"La pubblicazione di questo bando rappresenta un passo decisivo verso la realizzazione di un’opera attesa da anni - dichiara il presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca - Si tratta di un’infrastruttura fondamentale per decongestionare una delle direttrici più trafficate del territorio e restituire vivibilità e sicurezza, migliorando la qualità della vita nei centri abitati di Olgiate e Solbiate. È un investimento concreto sul territorio e sul benessere dei cittadini, frutto di un impegno costante della Provincia e di una sinergia efficace con gli enti locali e i partner coinvolti". La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per il 19 settembre. "Ringrazio la Provincia di Como: il presidente Fiorenzo Bongiasca, il consigliere Valerio Perroni, il segretario generale Antonella Petrocelli, il dirigente Bruno Tarantola e tutti gli uffici impegnati per questa comunicazione che definire storica non è esagerato - aggiunge Simone Moretti, sindaco di Olgiate Comasco - Dopo 20 anni giusti dall’inizio dell’iter (2005) va finalmente in gara per la sua realizzazione la variante alla 342. L’opera viabilistica più importante non solo per la nostra città ma anche per l’intera zona dell’Olgiatese, che darà la possibilità, una volta assegnato e finito questo primo lotto, di evitare il centro cittadino con conseguente miglioramento delle qualità di vita e dell’aria, dando la possibilità di riqualificare ulteriormente il centro cittadino. Un risultato fortemente voluto da parte della nostra Amministrazione comunale e di questo Consiglio comunale in carica. Ora sotto a lavorare affinché anche l’iter per il secondo lotto venga portato avanti".