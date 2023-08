Via libera in Consiglio comunale all'abbattimento e manutenzione per 80 piante

Via libera in Consiglio comunale, a Olgiate Comasco, alla copertura economica per l’intervento straordinario di abbattimento di alberi e messa in sicurezza di varie piante.

Via libera all'intervento di messa in sicurezza

I danni del maltempo dello scorso 12 luglio, con ripetute ondate caratterizzate da violenti temporali, vento e grandinate, hanno motivato la convocazione di un Consiglio comunale ad hoc. Lunedì 31 luglio, alle 13, la seduta si è concentrata sul riconoscimento della spesa relativa al verbale di somma urgenza e perizia giustificativa appunto per gli interventi di potatura straordinaria, abbattimento ed eliminazione di rami e tronchi caduti al suolo, fresatura dei ceppi e ogni lavoro necessario al ripristino dello stato dei luoghi a seguito del duplice violento temporale.

Impegno di spesa di circa 50mila euro

Approvata una significativa variazione al bilancio che fa seguito al monitoraggio effettuato dall’ufficio Lavori pubblici e Patrimonio nei luoghi di proprietà pubblica interessati dallo sradicamento di alberi e dalla caduta di rami. Predisposti, quindi, gli immediati interventi di messa in sicurezza. Previsti lavori per una spesa complessiva di 46.970 euro (Iva compresa) per abbattere o diradare ben 80 alberi (abeti, cipressi, betulle, querce, tuie). Come precisa il sindaco Simone Moretti, "si tratta di un prelevamento dal fondo di riserva per consentire la messa in sicurezza di varie zone dove sono cadute piante e dove è necessaria la rimozione delle stesse o la potatura".

Il monitoraggio della Polizia locale e della Protezione civile

L'opera di definizione degli interventi sulle alberature è stata fatta dall'Ufficio Tecnico comunale col coinvolgimento dalla Polizia locale e della Protezione civile comunale. E l'impegno dei volontari del gruppo comunale di Protezione civile è proseguito per garantire la necessaria manutenzione nei boschi.