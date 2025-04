Via Lucini riaperta al transito: cantiere a buon punto

Riaperta al transito via Lucini, in centro a Olgiate Comasco.

Lavori in corso

Prosegue l’intervento per la ricostruzione del muro di cinta del parco comunale di Villa Camilla. Dopo il crollo avvenuto nel maggio 2023, il Comune ha scelto di riqualificare la parte di muro nei pressi del Medioevo, creando un nuovo ingresso al parco.

Le modifiche alla viabilità

Contestualmente, si sono rese necessarie alcune modifiche alla viabilità. In particolare l’inversione del senso di marcia in alcune strade centrali. Ma l’avanzamento dei lavori ha reso possibile riaprire al traffico via Lucini. Da ieri pomeriggio, venerdì 18 aprile, è di nuovo percorribile.

Cantiere al rush finale

La realizzazione del nuovo ingresso, che va a riqualificare il muro di cinta in sassi a vista, è a buon punto. Nelle prossime settimane saranno completate le ultime rifiniture.