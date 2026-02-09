Via Perego chiusa, il Comune: “Rischiamo il danno erariale”

Inverigo, spiegazioni da parte dell’Amministrazione in merito alla chiusura della strada, privata ma ad uso pubblico.
Presto una regolamentazione giuridica del territorio per valutare le strade private, pubbliche e private ad uso pubblico. Il sindaco Francesco Vincenzi ne ha parlato direttamente ai cittadini, in particolare dopo che qualcuno si è soffermato sulla questione di via Perego, strada privata ad uso pubblico, spesso in cattive condizioni di asfaltatura e ora chiusa dal Comune. I cittadini hanno sottolineato i disagi con la chiusura della strada e hanno chiesto chiarimenti in merito. A dare spiegazioni ci ha pensato lo stesso Vincenzi:
“Il privato non ha mai voluto contribuire alla manutenzione della strada – ha affermato Vincenzi – Come Comune possiamo contribuire per un massimo del 50 per cento della spesa”.
Via Perego: tra esproprio e danno erariale
Il progetto è già predisposto:
“O la contessa viene ad utili consigli oppure procederemo all’esproprio e interverremo”, ha dichiarato il sindaco, che si è detto obbligato a chiudere la strada.
“Non è solo un problema di asfaltatura, c’è tutta una questione legata ai sottoservizi – ha sottolineato il vicesindaco Alessandro Anzani – Non si possono continuare a buttare soldi in una strada privata per ritrovarsi dopo pochi mesi con lo stesso problema o addirittura in una situazione peggiore. Tanti cittadini hanno denunciato il Comune perché magari caduti a piedi o in bicicletta a causa delle buche, anche se la strada è privata. Ci vogliono circa 350mila euro per provvedere ai lavori, ma il Comune non può superare la quota del 50 per cento. Rischieremmo per altro di creare un danno erariale e in quel caso sì che i problemi sarebbero enormi: è una cosa che proprio non si può fare. Con un esproprio invece si potrà pagare la strada in base al valore di mercato”.