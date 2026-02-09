Via Perego chiusa, il Comune: “Rischiamo il danno erariale”

Inverigo, spiegazioni da parte dell’Amministrazione in merito alla chiusura della strada, privata ma ad uso pubblico.

Presto una regolamentazione

Presto una regolamentazione giuridica del territorio per valutare le strade private, pubbliche e private ad uso pubblico. Il sindaco Francesco Vincenzi ne ha parlato direttamente ai cittadini, in particolare dopo che qualcuno si è soffermato sulla questione di via Perego, strada privata ad uso pubblico, spesso in cattive condizioni di asfaltatura e ora chiusa dal Comune. I cittadini hanno sottolineato i disagi con la chiusura della strada e hanno chiesto chiarimenti in merito. A dare spiegazioni ci ha pensato lo stesso Vincenzi:

“Il privato non ha mai voluto contribuire alla manutenzione della strada – ha affermato Vincenzi – Come Comune possiamo contribuire per un massimo del 50 per cento della spesa”.

Via Perego: tra esproprio e danno erariale

Il progetto è già predisposto: