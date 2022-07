Via Repubblica chiusa fino alla fine di settembre

Via Repubblica chiusa, per il tratto tra l'intersezione con via Cappelletta e l'intersezione con viale Trieste (statale Briantea), da martedì 19 luglio a venerdì 30 settembre.

Via Repubblica, altro periodo complicato per la viabilità

Si annuncia un ulteriore periodo complicato per la viabilità, dopo lo stop nella zona "bassa" di via Repubblica. Ora, infatti, il cantiere sulla rete del gas interessa anche la parte più alta, fino alla statale. In particolare, come puntualizzato dall'ordinanza della Polizia locale, c'è la necessità di eseguire alcuni lavori per conto della Società 2i Rete Gas Spa. Previsto l’accesso ai veicoli di soccorso e Polizia, nonché ai veicoli dei residenti diretti alle proprietà private, nei limiti delle possibilità date dalla tipologia dei lavori svolti. L’impresa Canale Costruzioni Srl nella figura del responsabile dei lavori dovrà curare la posa e la manutenzione di idonea segnaletica atta a evidenziare il cantiere stradale e gli itinerari alternativi, nonché gli specifici divieti e limitazioni.

Le date e gli orari dello stop alla viabilità

In via Repubblica, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Cappelletta e l’intersezione con viale Trieste, il divieto di circolazione veicolare in entrambi i sensi di marcia sarà in vigore dalle 8 di domani, martedì 19 luglio, alle 18 di venerdì 30 settembre.

L'appello del sindaco

Chiedendo ampia diffusione all’ordinanza di chiusura di via Repubblica, il sindaco Simone Moretti esterna un auspicio, "con la speranza che sia il buon senso ad avere la meglio per le criticità che andremo ad affrontare". La zona interessata dai lavori, infatti, senza dimenticare le attività commerciali presenti, è anche di passaggio per i genitori che, a settembre, accompagneranno i bimbi alla scuola primaria e alla scuola dell'infanzia situate proprio in via Repubblica.