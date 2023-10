Via Volta rimane a senso unico, più parcheggi per il comparto commerciale

Via Volta, a Bulgarograsso, cambia definitivamente e sarà a senso unico a partire dalla prossima settimana.

Più posti auto per il comparto commerciale

"E' stato un lungo periodo di prova: a giugno 2022 per esigenze di cantiere da parte del condominio della piazza falcone è stato istituito il senso unico per dare spazio alla gru e alle attrezzature di cantiere - esordisce il sindaco Fabio Chindamo - Un periodo di tempo lungo dove tutti abbiamo preso l'abitudine e apprezzato il miglioramento dell'incrocio tra via Volta, via Guffanti e via Verdi, specialmente nelle ore di punta. Arrivati a fine cantiere eravamo ad un bivio: tornare alla precedente viabilità o confermare quella attuale. La conferma di questa soluzione porterà ad aumentare ulteriormente i posti auto in questa parte del paese".

Saranno ricavati una decina di nuovi posti auto a disposizione del comparto commerciale e anche dei residenti, oltre a un comodo spazio per il carico e scarico a disposizione, tra l'altro, della clientela della lavanderia e della pizzeria di via Guffanti. Questa è anche una misura volta a garantire maggiore spazi di sosta quando aprirà il nuovo centro prelievi che, sicuramente, porterà nuove auto in particolare nella prima parte della mattina.

"Così come per quelli di via Ferloni ( il cui senso unico è stato istituito durante il mio primo mandato da sindaco) anche questi nuovi di via Volta saranno senza disco orario. Restano confermate le aree di sosta a disco orario negli stalli attuali con una intensificazione dei controlli da parte della Polizia locale. Anche su questo aspetto l'indirizzo è chiaro: una buona turnazione delle auto in sosta per consentire una maggiore fruizione degli spazi commerciali da parte della clientela e degli utenti dei vari servizi (centro polispecialistico, farmacia)".