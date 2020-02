Viabilità modificata per il cantiere in centro

Viabilità modificata in via San Gerardo, a Olgiate Comasco, nella giornata di oggi, lunedì 3 febbraio e domani, martedì 4 febbraio 2020.

Viabilità, senso unico al contrario

In concomitanza con i lavori in corso all’interno di una proprietà, con demolizione dell’edificio, la Polizia locale ha modificato la viabilità nella centrale strada cittadina, chiusa al traffico nel tratto dopo la rotatoria nei pressi di via Luraschi. Inversione del senso di marcia, quindi, con ingresso da via Luraschi a via Silvio Pellico e uscita su via San Gerardo, dopo l’edificio della scuola primaria. Nella giornata odierna non sono stati riscontrati particolari disagi.