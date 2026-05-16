Viabilità ripristinata sulla statale con un giorno di anticipo

Viabilità ripristinata in centro a Olgiate Comasco con un giorno di anticipo.
Il cantiere
I lavori in corso per la demolizione del teatro Aurora hanno completato l’intervento per quanto attiene all’abbattimento dell’edificio. La prossimità al sedime stradale della statale Briantea ha reso necessaria la modifica alla viabilità con l’introduzione del senso unico alternato.
Ripristinata la normale viabilità
L’ordinanza della Polizia locale prevedeva il senso unico alternato, nel tratto di strada nei pressi dell’intersezione con via San Gerardo, fino alle 14 di oggi, sabato 16 maggio. Il completamento della demolizione, però, ha consentito, già dal pomeriggio di venerdì 15 maggio, il ripristino della normale viabilità.
Il nuovo oratorio
La demolizione del vecchio oratorio, compreso appunto il teatro Aurora, è preliminare alla costruzione del nuovo centro giovanile parrocchiale. Opera attesa da anni e finalmente più vicina.