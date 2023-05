Viaggi, conquiste alpinistiche e sostegno alla popolazione peruviana: evento da applausi a Olgiate Comasco.

Viaggi raccolti in un libro

“Latinoamerica. Appunti di viaggio” è il titolo scelto da Ivano Gabaglio, ex assessore olgiatese e socio del Cai, per il suo primo libro. Ben 210 pagine per raccontare tre capisaldi della sua vita: la passione per i viaggi, girovagando tra Nicaragua, Bolivia, Messico, Colombia e Perù. Con incontri straordinari, come quello col presidente Daniel Ortega, entrando tra le pieghe della quotidianità in Nicaragua. Poi l’alpinismo e la mano tesa a progetti umanitari.

Presentazione con pubblico numeroso

Ieri, sabato 20 maggio, nell’affollato Auditorium del centro congressi Medioevo, la presentazione del libro, col dialogo tra l’autore e i giornalisti Nicola Gini e Massimo Montorfano. Dopo l’introduzione di Mario Agostinelli e il saluto del sindaco Simone Moretti, Gabaglio ha spiegato la sua modalità di viaggiare, sempre immerso nella realtà dei Paesi visitati, alternativa al turismo di massa e dedicata a comprendere anche le dinamiche politiche e di potere con cui convive ogni popolazione. Poi, spazio alle spedizioni alpinistiche condivise col Cai, come le emozionanti ascese al Nevado Huascaran e all’Alpamayo in Perù.

Mano tesa al Marcelino Pan y Vino

Significativa la finalità del libro, pubblicato grazie all’appoggio di numerosi sponsor: l’intero ricavato della vendita, infatti, verrà devoluto all’associazione Marcelino Pan y Vino, che sostiene progetti e attività portati avanti dal missionario laico Mario Vidori. Sodalizio presente ed entusiasta alla presentazione al Medioevo. Infine, l’aperitivo solidale proposto dagli utenti dello Sfa - Servizio di formazione all’autonomia del Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese.