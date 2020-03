Viaggiava con marijuana in auto a Tavernerio, denunciato per spaccio

Sequestro di droga intorno alle 9 di oggi, venerdì 7 marzo, a Tavernerio in piazza Garibaldi.

Viaggiava con marijuana in auto a Tavernerio

Un 55enne di nazionalità italiana è stato fermato dalla Polizia locale. Gli agenti in servizio per un controllo di abbandono rifiuti, hanno notato un’auto sospetta per la quale sono scattati i controlli. Durante la richiesta documenti hanno trovato due buste di cellophane contenenti marijuana. È quindi scattata la perquisizione del veicolo dove è stato rinvenuto un altro sacchetto. Successivamente è stata fatta anche una perquisizione domiciliare, da cui non sono emersi ulteriori elementi.

Denunciato per spaccio

Per l’uomo è scattata la denuncia a piede libero per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Il veicolo tra l’altro era privo di assicurazione e revisione e il guidatore aveva la patente sospesa. Per svolgere i primi test sullo stupefacente è stato richiesta la collaborazione della Polizia locale di Cantù che ha in dotazione il pre-test che ha consentito l’identificazione dello stupefacente. Seguiranno poi analisi più dettagliate dello stupefacente sequestrato presso i laboratori preposti.

Il Comandante della Polizia locale di Albavilla Pasquale Caputo sottolinea l’importanza dell’attività di controllo del territorio e la collaborazione con i colleghi degli altri corpi di Polizia locale.