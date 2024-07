Viaggiava in moto con tre chilogrammi di cocaina, arrestato 44enne

Arrestato un uomo di 44 anni per detenzione ai fini di spaccio, gli investigatori ritengono che la droga avrebbe rifornito i pusher della zona di Cantù e dell’Erbese.

Tre chili di cocaina nella borsa serbatoio, arrestato

La Polizia di Stato, ieri pomeriggio, ha arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un comasco di 44 anni, con un piccolo precedente amministrativo riguardante la detenzione di droga. Durante un pattugliamento della Squadra Mobile di Como li agenti hanno proceduto a verificare i documenti del conducente di una motocicletta di grossa cilindrata, un comasco di 44 anni residente a Vertemate con Minoprio (Como) che ha mostrato immediatamente insofferenza e un marcato nervosismo al controllo di polizia. I poliziotti a questo punto, oltre a verificare la sua identità, insospettiti del fatto che l’uomo potesse aver con sé armi, hanno proceduto ad un’ispezione sul veicolo. E’ bastato però aprire la “borsa da serbatoio” posizionata sulla moto per trovarci dentro tre grandi involucri di stagnola contenuti in una calzamaglia nera, che una volta ispezionati in Questura sono risultati essere circa tre chilogrammi di cocaina.

In Questura

L’uomo è stato portato prima in Questura per essere identificato con precisione e poi nella sua abitazione di Vertemate con Minoprio (Como) per la successiva perquisizione. Atto che non ha permesso ulteriori sequestri. Gli investigatori ritengono che la droga sarebbe andata a rifornire i pusher della zona di Cantù e dell'erbese.

Avvertito il Pubblico ministero di turno dei fatti occorsi, lo stesso ha disposto il trasferimento del 44 enne presso la casa Circondariale di Como. Proseguono i servizi preventivi e repressivi sull'area, oggetto di massima attenzione da parte delle Forze di Polizia dopo i fatti di sangue dello scorso mese che avevano interessato la città di Cantù.

Controllo del territorio rafforzato

Oltre al rafforzamento dei servizi di controllo del territorio, così come stabilito nell’ambito dell’ultima Riunione Tecnica di Coordinamento tenutasi in Prefettura, la Questura di Como ha intensificato le attività investigative "leggere" mirate a contrastare l’approvvigionamento e lo spaccio di sostanze stupefacenti in particolare nella zona del canturino.