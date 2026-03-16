Viaggiava su un motorino rubato e si aggirava con fare sospetto tre la auto in sosta: denunciato

L’intervento è scaturito dalla segnalazione di un cittadino che aveva notato un uomo aggirarsi con atteggiamento sospetto tra alcune autovetture

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Fino Mornasco hanno denunciato in stato di libertà un 27enne senza fissa dimora, già noto alle Forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di ricettazione.

Viaggiava su un motorino rubato: denunciato

L’intervento è scaturito dalla segnalazione di un cittadino che aveva notato un uomo aggirarsi con atteggiamento sospetto tra alcune autovetture parcheggiate nei pressi del ristorante McDonald’s di Grandate. La segnalazione ha consentito ai Carabinieri di intervenire con estrema rapidità sul posto, individuando e fermando il soggetto indicato. Nel corso del controllo è emerso che il 27enne aveva con sé un ciclomotore, risultato rubato poche ore prima dal parcheggio dell’istituto scolastico “Magistri Cumacini” di Como, in località Lazzago. Il mezzo è stato immediatamente recuperato dai Carabinieri e restituito al legittimo proprietario.

In carcere anche una 39enne

Nel corso della serata, i Carabinieri della Stazione di Fino Mornasco hanno inoltre dato esecuzione a un provvedimento emesso dall’Ufficio di sorveglianza di Varese nei confronti di una donna italiana di 39 anni, domiciliata in una comunità terapeutica del territorio. La donna, già sottoposta alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali, è stata raggiunta da un decreto di sospensione della misura alternativa con applicazione della custodia cautelare in carcere. La 39enne deve infatti espiare una pena di 3 anni e 3 mesi di reclusione per un reato commesso nel 2024. La donna è stata trasportata alla Casa Circondariale Bassone di Como.