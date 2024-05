In due viaggiavano senza patente e senza casco su una moto rubata. Tutto è successo a Como.

Senza patente e senza casco su una moto rubata

La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà, per ricettazione in concorso, un 24enne rumeno residente a Como, con numerosi precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio, contro la persona e per violazione della legge sugli stupefacenti. L'uomo era in compagnia di un 26enne tunisino domiciliato a Cantù, anche lui con precedenti di Polizia per violazione della normativa sugli stupefacenti. I due sono stati fermati la scorsa notte da una pattuglia della squadra volanti, mentre si trovavano a bordo di un “Piaggio Beverly 300”. Il passeggero era privo di casco e il conducente ha dichiarato di non avere la carta di circolazione e di non conoscere la provenienza del mezzo.

Il mezzo era stato rubato a marzo

Da un controllo effettuato alla Banca Dati delle Forze di Polizia è emerso che il motoveicolo è stato rubato a Como e che il proprietario aveva sporto denuncia nello scorso mese di marzo. I due soggetti, entrambi con i documenti di riconoscimento al seguito, sono stati pertanto denunciati per ricettazione il concorso. Il rumeno che guidava il motociclo è stato inoltre sanzionato per guida senza patente e per aver trasportato un passeggero senza casco protettivo, mentre il passeggero è stato sanzionato perché viaggiava senza casco. Il motoveicolo è stato sequestrato, in attesa di essere restituito al proprietario.