Viaggio a Kharkiv, una speciale serata con i volontari della parrocchia di Maccio

Viaggio a Kharkiv, una speciale serata insieme ai volontari della parrocchia di Maccio.

Viaggio a Kharkiv, l’incontro

L’appuntamento è per la serata di sabato 15 ottobre, alle 21 nella palestra comunale a Villa Guardia, in via Tevere. Sarà l’occasione per presentare il videoreportage che racconta la missione umanitaria in Ucraina, a Lviv, Kyiv e Kharkiv. Un viaggio che lo scorso agosto ha visto impegnati sette volontari della parrocchia di Maccio, ai quali si sono uniti padre Ihor Boyko, rettore del seminario greco cattolico di Lviv, e Marco Rodari (clown “il Pimpa” attivo a favore dei bimbi in contesti di conflitti bellici). Una missione che ha consentito la consegna di circa 3.500 chilogrammi di aiuti umanitari: in particolare cibo e medicinali. Inoltre, raccolte toccanti testimonianze tra la popolazione di Kharkiv, città colpita e devastata da continui bombardamenti.

Le testimonianze

Insieme al coordinatore dei viaggi umanitari in Ucraina, Giambattista Mosa, sono stati impegnati Marco Turconi, Emanuele Roncoroni, Vito Cantore, Carmelo Pellicanò, Franco Cappelletti e il nostro cronista Nicola Gini, che ha documentato il viaggio attraverso le dirette su Primacomo.it e con i servizi pubblicati sul Giornale di Olgiate e sul Giornale di Cantù. La missione umanitaria a Kharkiv è stata sostenuta anche con donazioni della Caritas diocesana di Como.

La raccolta di aiuti prosegue

La parrocchia di Maccio, intanto, prosegue nell’impegno a sostegno della popolazione ucraina colpita dalla guerra e dall’invasione dell’esercito russo. La priorità resta quella della raccolta di generi alimentari a lunga conservazione e anche di medicine. Nelle ultime settimane sono stati raccolti anche indumenti utili in vista della stagione più fredda. L’obiettivo della serata del 15 ottobre, nella palestra comunale di Villa Guardia, è quindi quello di mostrare ciò che è stato fatto e quanto siano importanti gli aiuti in soccorso alla popolazione ucraina.