Vidario: al via presto i lavori per il Polo 0-6, il progetto partirà a settembre

Alla scuola dell’infanzia «Vidario» di Alzate Brianza il Polo 0-6 prende il via da settembre: dopo le difficoltà, è in definizione l’appalto degli interventi per dare il servizio alle famiglie. La novità è stata resa possibile, come già reso noto, grazie a finanziamenti da Bcc Brianza e Laghi, che finanzierà la totalità dei costi- circa 300mila euro - con contributi pluriennali.

Dopo le difficoltà il progetto può partire grazie ai fondi erogati dalla banca

«I contributi della banca permetteranno di finanziare i lavori per intero - spiega il presidente dell’asilo, Riccardo Ratti - A oggi abbiamo ristretto l’appalto a due aziende: i lavori iniziano a breve e intendiamo partire a settembre con le attività. Ringrazio il cda della Bcc, sempre più sostenitore storico del nostro asilo, ma non solo: un partner strategico con cui si collabora anche su tanti servizi collaterali. Il nostro obbiettivo è stato riconosciuto come valido per il territorio e ora sarà realtà grazie alla preziosa collaborazione della banca con l’ingegner Giovanni Pontiggia».

Il servizio permetterà di rispondere alle esigenze delle famiglie. «Partire a settembre è fondamentale, per dare alle famiglie le garanzie che fino a oggi non abbiamo potuto, per via di atti concreti che fino ad alcuni mesi fa non sono mai stati concretizzati. E’ nostra intenzione, dopo le vacanze pasquali, organizzare incontri con le famiglie - ancora Ratti - In cui fornire dettagli sul progetto, nello specifico, ma anche sulla gestione del cantiere e su come impatterà sull’attività scolastica. L’intento sarà rassicurare i genitori su tutte le possibili interferenze. L’incontro sarà rivolto, in particolare, a soci e genitori, e saranno esposti i dettagli del progetto educativo ed edilizio».

«Come è noto, i tempi per il progetto del Polo 0-6 si sono allungati e, approfondito il tema con l’ente, abbiamo concluso di erogare i contributi - afferma Pontiggia - Come banca, ci siamo sentiti impegnati a sostenere il progetto: la nostra realtà è sorta per favorire lo sviluppo economico e sociale e l’istruzione della popolazione alzatese e dei paesi vicini. Il Vidario, per i suoi valori, ha assonanza con i principi fondatori della banca, e proprio per il nostro valore di fare banca non potevamo non sostenere questa realtà fondamentale: nell’ottica della mentalità di fare, di agire, più che di parlare». A breve le attività per la predisposizione del Polo 0-6 saranno presentate alle famiglie.