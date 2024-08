Vidario: inaugurati i nuovi spazi del Polo 0-6

Vidario: alla scuola dell'infanzia di Alzate Brianza sono stati inaugurati i nuovi spazi del Polo 0-6. La manifestazione è stata stamattina, sabato 31 agosto 2024.

"Da qui inizia la formazione degli alzatesi del futuro"

La cerimonia si è tenuta alla presenza del presidente dell'asilo Riccardo Ratti, del personale della struttura, del presidente Bcc Giovanni Pontiggia, di don Lodovico Colombo che ha benedetto i locali della scuola e dell'Amministrazione comunale con il sindaco Paolo Frigerio.

Il progetto è stato realizzato grazie al contributo della Bcc Brianza e Laghi che ha finanziato l'importo dei lavori di predisposizione del Polo 0-6. Le opere termineranno in questi giorni: in tempo per accogliere i bimbi in questo nuovo anno scolastico.

"Abbiamo voluto comunque organizzare questo momento di inaugurazione nonostante il cantiere in corso - spiega il presidente Ratti - Poi intendiamo organizzare una inaugurazione ufficiale al termine di tutti i lavori: tra circa un mese. Queste settimane sono state molto intense con l'impresa che ha lavorato anche sabato e domenica per portare a termine il cantiere in tempo. In questa sede li ringrazio e ringrazio la banca Bcc con l'ingegner Pontiggia, partner di questo progetto in cui ha creduto fin dall'inizio".

"Oggi sono emozionato di prendere parte a questo momento: è stata una avventura non facile, con la situazione dissestata dell'ente, a livello economico e finanziario - ha poi esordito Pontiggia - Ma che abbiamo saputo rilanciare con la volontà di tutti. Da oggi prende il via una nuova fase del Vidario, che supera diatribe e schermaglie, in cui abbiamo persino visto gli iscritti dell'associazione passare da trecento a quaranta. Ma su questo dico: meglio pochi, ma buoni. E oggi, dalla benedizione dell'asilo, ripartiamo per la tutela della scuola privata e cattolica, con gli enti che hanno lavorato insieme per la formazione dei futuri alzatesi".

Il parroco, don Lodovico Colombo, ha poi benedetto gli spazi dell'asilo e tutti i presenti.

"Mettiamo questa scuola sotto la protezione della Madonna di Rogoredo - così don Lodovico - Il valore educativo che parte dalla formazione cristiana diventi l'etichetta da dare alla nostra realtà. Questa non è una scuola come le altre: non si offrono pacchetti ma una educazione a bimbi, che saranno il nostro futuro. Qui vengano trasmessi valori che diano luce e sapore alla vita di tante persone e tanti bambini".

Infine l'intervento del sindaco Frigerio.

"E' stato fatto un piccolo, grande miracolo in questo paese, con un progetto molto importante: siamo tra i pochi Comuni con un Polo educativo 0-6 anni. Grazie al presidente Pontiggia e alla banca: questa è una dimostrazione che il motto "banca del territorio" è reale. Grazie anche al presidente Ratti per quanto fatto e la caparbietà che ha portato a questo risultato. Come Amministrazione intendiamo sostenere questa struttura con i contributi a bilancio e per quanto possibile con ulteriori, qualora si liberassero risorse. Sarà importante avviare una comunicazione di questa struttura e del progetto educativo".