Videomessaggio del sindaco: il saluto per la fine della scuola VIDEO

Un videomessaggio speciale da parte del sindaco per la fine della scuola.

Un saluto per la fine della scuola

In una primaria totalmente deserta il sindaco Fabio Chindamo ha registrato un videomessaggio indirizzato a tutti gli alunni. “Abbiamo fatto dei mesi molto speciali, so che avete fatto tanta a distanza. Avete fatto imparare ai vostri nonni e ai vostri genitori come si usa un computer, un tablet o un cellulare. Abbiamo sviluppato delle abilita come scuola, genitore insegnanti del tutto nuove -ha spiegato il primo cittadino – E’ sicuramente una grande risorsa: la fantasia di adattarci a cambiamenti che nessuno di noi ha scelto. L’auspicio è di rivederci, a settembre, di presenza. Con quel contatto umano che fa la differenza”.